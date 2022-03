Fernanda Takai participa do programa 'Provoca' nesta terça-feira

Sucesso com a banda Pato Fu, a cantora e compositora Fernanda Takai é a convidada do programa Provoca, da TV Cultura, nesta terça-feira (15). A atração vai ao ar às 22h e, na ocasião, ela fala com Marcelo Tas a respeito do retorno aos palcos depois de dois anos e sobre como foi completar 50 anos de idade.