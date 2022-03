Itaú Cultural celebra os 200 anos de Maria Firmina dos Reis

Primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil, a romancista, contista e professora Maria Firmina dos Reis (1822-1917) é lembrada pelo Itaú Cultural no ano de seu bicentenário de nascimento.

Desde sexta-feira (11), um material especial sobre a escritora está publicado no site da instituição, revelando sua presença no imaginário e na voz de artistas de diferentes modalidades, com uma trajetória estendida para várias atividades e inédita no Brasil do século XIX, que vai além de Úrsula (1859), seu romance de estreia. A comemoração se estende à Enciclopédia Itaú Cultural e à plataforma Ancestralidades, onde se pode conhecer mais sobre a importância da autora nos verbetes disponibilizados a respeito de sua obra.

Natural de São Luís do Maranhão, Maria Firmina dos Reis deixou marcas no pensamento e na literatura pré-abolicionista no País, que vêm ganhando cada vez mais luz, embora não tenha sido reconhecida entre os nacionalmente renomados autores da literatura maranhense.

Segundo o relato da atriz maranhense Júlia Martins, que desde 2019 interpreta a escritora no espetáculo Maria Firmina dos Reis, uma voz além do tempo; a conterrânea foi determinante para a sua trajetória pessoal e profissional. "Ela me trouxe aceitação, força, sabedoria e me fez enxergar do que sou capaz e que jamais devo me calar", afirma Júlia em uma matéria publicada no espaço virtual do Itaú Cultural. Em março, ela volta a viver Firmina na inauguração de um museu dedicado à escritora, em sua cidade natal.

Dentre outros materiais, também um texto do pesquisador Rafael Balseiro Zin, autor de Maria Firmina dos Reis: a trajetória intelectual de uma escritora afrodescendente no Brasil oitocentista (Aetia Editorial), destaca curiosidades sobre o caminho da escritora maranhense, autora também de Gupeva (1861), Cantos à Beira-mar (1871) e A Escrava (1887).

O pesquisador também cogita que ela pode ter sido pioneira na atuação como compositora no Brasil, título atribuído a Chiquinha Gonzaga, 25 anos mais jovem. Para Zin, é provável que antes de Chiquinha ela tenha escrito canções folclóricas, além da letra e música do Hino à Liberdade dos Escravos, de 1888.

Ainda no mês de março, dentro das comemorações aos 200 anos de nascimento da romancista, a plataforma Ancestralidades disponibilizará um texto a respeito da escritora, considerada precursora das literaturas abolicionista e afro-brasileira. Um dos destaques é para o livro Úrsula, no qual negros escravizados falam e escrevem por si em uma narrativa sobre um triângulo amoroso na sociedade patriarcal escravista brasileira do período.