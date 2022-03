Sala Redenção apresenta sessão em parceria com Clube de Cinema de Porto Alegre

A parceria entre a Sala Redenção - Cinema Universitário e o Clube de Cinema de Porto Alegre está de volta. Após dois anos de programação virtual, em função da pandemia, o espaço localizado no campus central da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110) reabre nesta terça-feira (15), às 19h, quando ocorre a primeira sessão da mostra Nova Hollywood.

Ao longo de 2022, a mostra apresenta no cinema da UFRGS filmes estadunidenses produzidos entre o final da década de 1960 e o início da década de 1980. O primeiro título a ser exibido é Meu Ódio Será Tua Herança (1969), do diretor Sam Peckinpah, um faroeste sobre o fim dos tempos de Velho Oeste e dos caubóis.

Na trama, o criminoso Pike Bishop está prestes a cometer seu último roubo antes de se aposentar. Ao lado de sua gangue, descobre que o assalto é uma armadilha orquestrada por seu antigo parceiro. O bando busca refúgio em território mexicano, mas é logo encontrado, dando início a uma série de tiroteios.

A sessão é seguida por debate com Paulo Casa Nova, diretor do Clube de Cinema e terá entrada franca, com lotação limitada para garantir maior distanciamento do público na plateia. Seguindo os protocolos de combate à Covid-19, o uso de máscara cobrindo o nariz e a boca será obrigatório.

Outra mostra no cinema universitário seguirá em cartaz até sexta-feira (18). Diretoras do Cinema Alemão em Foco, parceria com o Goethe-Institut Porto Alegre, traz sete longa-metragens produzidos por mulheres na Alemanha entre 1980 e 2013, com sessões de segunda a sexta-feira, às 15h e às 19h.

A curadoria, realizada pela equipe da Sala Redenção, apresenta figuras conhecidas do grande público, como Margarethe Von Trotta, com um trabalho que enfoca a vida de uma forte personalidade da filosofia moderna, e a premiada Maren Ade, com seu primeiro longa-metragem.

A mostra inclui ainda diretoras que tiveram pouco ou nenhum espaço no circuito comercial brasileiro nas últimas décadas, com destaque para Ulrike Ottinger, Jutta Brückner e Antonia Lerch.