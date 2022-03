Historiadores da arte em debate sobre Iberê Camargo no Instituto Ling

Iberê e Porto Alegre – No andar do tempo

O Instituto Ling recebe nesta segunda-feira (14), às 19h, os historiadores da arte Charles Monteiro, Maria Lúcia Bastos Kern e Paulo Gomes para debater a exposição Iberê e Porto Alegre – No andar do tempo , que está em cartaz na Fundação Iberê desde o dia 12. Na conversa, mediada pelo coordenador de Artes Plásticas da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, Paulo Amaral, os especialistas analisam a obra de Iberê Camargo (1914-1994), considerado um dos grandes nomes da arte brasileira do século XX, e a sua relação com a cidade que escolheu para viver.