Ceilane Refosco inaugura exposição na Calafia Art Store

A Calafia Art Store (Couto de Magalhães, 439) está recebendo até o dia 10 de abril a mostra Não Paisagens, de Ceilane Refosco. São 24 pinturas a óleo em pequenas e grandes dimensões, produzidas desde 2020 e que apresentam um registro de paisagens encontradas no entorno do ateliê da artista, que vive em Pomerode, em Santa Catarina.

Ao mesmo tempo em que que transborda subjetividade, Ceilane parece estabelecer um diálogo com a concretude do material - em especial nas obras em grandes formatos, nas quais é evidente a preocupação com a composição das cores e com os movimentos de tensão e fluidez dos elementos.