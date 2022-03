Jards Macalé é o entrevistado do Persona deste domingo na TV Cultura

Neste domingo (13), Chris Maksud e Atilio Bari conversam no Persona com o ator, cantor, músico e compositor brasileiro Jards Macalé. Ele conta sobre sua infância, primeiras amizades, o investimento na formação musical, sobre sua casa ser ponto de encontro da contracultura carioca, entre outros assuntos. Vai ao ar a partir das 21h, na TV Cultura.

Macalé veio de família de amantes da música, o pai era acordeonista e a mãe pianista. “Meu pai era da Marinha, mas gostava muito de música, principalmente de ópera. E minha mãe tocava um piano intuitivo, mas muito afinado e amava música também”, diz o ator.

Ele fala sobre o rebuliço que causou em 1969 no Festival Internacional da Canção com a música Gotham City, parceria com Capinan, que deixou o público e o júri atônitos. “Eu nem abri a boca e já começaram as vaias (...) foi uma quebra de estética (...) e quanto mais o público vaiava, mais eu ficava potencializado”, comenta Jards.

A edição conta com os depoimentos de Chiquinho Araújo, Eryk Rocha, Frejat, João Donato, Luiz Carlos Lacerda, Moacyr Luz, Rogério Skylab, Xico Chaves e Zeca Baleiro.