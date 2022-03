Repórter Eco da TV Cultura entrevista o fotógrafo Lalo de Almeida

O Repórter Eco deste domingo (13) conversa com o fotógrafo brasileiro Lalo de Almeida. Com cuidado e uma sensibilidade rara no momento de fotografar, é conhecido por documentar e denunciar os impactos ambientais na Amazônia. A atração também aborda a influência do clima na mudança de tamanho de algumas espécies de aves e o monitoramento na mata atlântica. Na TV Cultura, com apresentação de Márcia Bongiovanni, a atração vai ao ar às 18h.

Durante o programa, Lalo comenta sobre a experiência de ter registrado as queimadas no Pantanal em 2020. Seguindo no fotojornalismo, o fotógrafo documentou cenas chocantes que renderam a ele o primeiro lugar na categoria de meio ambiente do World Press Photo 2021, importante prêmio mundial na área.

A atração ainda apresenta uma reportagem sobre a influência das mudanças climáticas, por ações humanas, no desenvolvimento de algumas espécies de aves e conta com depoimentos do pesquisador Philip Stouffer e Mário Cohn, especialista em aves do Inpa. Por fim, o Repórter Eco fala sobre o novo sistema de alertas com satélites de desmatamentos da mata atlântica.