Criolo anuncia novo álbum e show para 2022

Criolo, através de sua gravadora Oloko Records, confirmou um novo álbum de carreira e um novo show, com lançamento programado para maio de 2022.

O álbum e o show ganharam o nome de Sobre Viver.

“O novo álbum vem tão cheio de sentimentos desses últimos 4 anos e mais recentes encontros, com novas estéticas que ainda não tinha trabalhado. O show está em construção com muito amor e afeto, só assim pra transformar a raiva, o ódio e dor que tentam não ir embora e me visitam toda hora em um show com ancestralidade e entrega dos mais puros sentimentos de vida”, explica Criolo.

A estreia do novo show acontece no Rio de Janeiro, no dia 14 de maio. São Paulo (21/05) e Florianópolis (04/06) também poderão conferir a apresentação, que deve percorrer outras cidades brasileiras, com datas a serem divulgadas em breve.

Em Sobre Viver, o show, Criolo entregará performances de canções que tocaram e emocionaram o público nos últimos meses, como Cleane, Sistema Obtuso e Fellini.

O repertório ainda contará com sucessos dos mais de 15 anos de carreira do cantor paulistano e canções inéditas, que fazem parte do novo álbum.