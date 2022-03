Vitor Biasoli lança livro sobre a origem italiana da sua família

Memorabilia Store Já está disponível para venda no site dao novo livro de Vitor Biasoli Itália, café e trilhos. A obra, que reúne 18 textos do autor, faz uma reflexão sobre as origens de sua família, os Biasoli, e a trajetória que os trouxe da Itália até o Brasil.

O retrato que protagoniza a jornada narrada na produção está centralizado na figura de seus bisavós paternos, que cruzaram o oceano rumo à terra prometida ainda no século XIX. O livro conta ainda com fotos do acervo do autor, além de ilustrações que auxiliam o leitor na ambientação histórica dos relatos.

A sensibilidade emocional e ficcional do escritor consegue nos inserir dentro das páginas da obra, em parte pela paridade de tantas outras jornadas feitas pelos italianos, mas principalmente pela qualidade de suas descrições.

Itália, café e trilhos terá lançamento físico na próxima Feira do Livro de Santa Maria, que acontece entre os dias 29 de abril e 15 de maio de 2022.