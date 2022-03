Opinião recebe Duda Beat para show do álbum 'Te amo lá fora'

Neste sábado (12), Duda Beat chega à capital gaúcha com a turnê do seu mais novo trabalho Te amo lá fora. O show, que tem início marcado para às 23h, acontece no Opinião (José do Patrocínio, 834).

Nos palcos, a estética visual e o conceito da apresentação são de extrema importância para a artista, cujo último trabalho tem como base uma narrativa dark e sombria. A luz e a cenografia estão diretamente integradas com a parte musical.

Para garantir isso, o light designer Paulo Denizot idealizou um cenário modular que trabalha em conjunto com as luzes e movimentos cenográficos também construídos por ele para cada um dos atos da performance. Ele insere ainda em cena objetos que conversam com a dramaturgia visual do show.

Os ingressos estão à venda através da plataforma Sympla. As entradas adquiridas para a data adiada em função da pandemia de Covid-19 estão válidas para este show.