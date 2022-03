Clara Pechansky é a atração na Coletânea dos Artistas Gaúchos da Trensurb

A Coletânea dos Artistas Gaúchos divulga nesta terça-feira novas obras da artista Clara Pechansky. O projeto é desenvolvido pelo Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos (a biblioteca da Trensurb) e dá visibilidade para a produção de artistas visuais do Estado.

Bacharel em Pintura aos 19 anos pela Universidade Federal de Pelotas, Clara já produziu mais de 80 capas de livros e ilustrações para diversos fins, além de ter no currículo 70 exposições individuais e 200 coletivas, em galerias e museus do Brasil e do exterior.

Suas obras serão divulgadas nas redes sociais da Trensurb e do Espaço Multicultural, e também estarão presentes nos monitores do Canal Você, presente nas estações e nos vagões de trens. A curadoria é de Élvio Vargas, Liana Timm e Dione Detanico.