Projeto Cinepsiquiatria retorna ao Praia de Belas Shopping

Após dois anos, o projeto Cinepsiquiatria está de volta ao GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181). A 37ª edição do evento acontece no próximo sábado (12), a partir das 10h30min, com a exibição do filme Spencer. Na sequência, ocorre um debate com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Antônio Geraldo; o vice-presidente da ABP, Cláudio Meneghello; e os psiquiatras Euclides Gomes e Walmor Piccinini. A atividade seguirá todos os protocolos de segurança exigidos no enfrentamento da pandemia.