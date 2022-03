Oficinas infantis de desenho, pintura e criatividade no Centro 25 de Julho

O Atelier dos Arteiros do 25 está com inscrições abertas para oficinas infantis de desenho, pintura e criatividade. Voltada para crianças a partir dos sete anos, as atividades começam em 18 de março, no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250). A iniciativa, ministrada pela artista visual, poeta e psicanalista Anelore Schumann, busca estimular o desenvolvimento da expressão e da criatividade.

As aulas acontecem nas sextas-feiras, das 10h15min às 12h ou das 14h às 16h, e aos sábados, das 14h30min às 16h30min. Há também a opção de oficinas online, por Skype, com horários a combinar. Matrículas pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 98175-8225. As mensalidades custam R$280,00 no formato presencial, com materiais inclusos, e R$220,00 para a turma virtual.