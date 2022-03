Primeiro livro de Sandro Farias terá lançamento no Cine Grand Café

Nesta terça-feira, às 19h no Cine Grand Café (Lima e Silva, 776), o autor gaúcho Sandro Farias faz sua estreia na literatura com A vida disfarçada de contos.

As histórias têm a cidade de Porto Alegre como cenário, em oito episódios que levam o leitor a mergulhar na veracidade ou na fantasia, nas paixões mal resolvidas, na roda de samba, numa aposta feita na mesa do bar, na amizade, na magia da capital carioca ou nas lendas do bairro Partenon. Com uma prosa coloquial, Farias desenvolve narrativas que buscam fazer o leitor quase torcer para ganhar uma aposta, escrever cartas de amor ou amar o improvável.