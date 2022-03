Élle de Bernardini insere corpos trans em grandes instituições artísticas

Para levar a proposta para dentro dos espaços culturais, ela decidiu colocar em ação uma técnica de reivindicação pautada no diálogo e na diplomacia. "Muitas vezes o movimento trans e LGBTQIA+ não acredita em acordos. Isso acontece porque, realmente, não conseguimos conquistar nada no plano político sem uma luta mais assídua. Já no plano artístico, decidi lançar mão de outras estratégias. Ao invés de invadirmos e ocuparmos esses espaços culturais de modo conflituoso, quis fazer de uma maneira diferente, de forma que a responsabilidade saísse de mim e ficasse a cargo só das instituições."

"Esse trabalho é fruto da minha inquietação e do meu desejo de reparar e preencher lacunas da história. Muitos pesquisadores enxergam a arte como um campo sem propósito e sem nenhum papel social. No meu entendimento isso é muito diferente, pois vejo que ela tem a função de fazer com que a gente pense e se questione a respeito do mundo em que vivemos. Nos ensina a enxergar a realidade dentro das suas mais variadas complexidades, auxiliando assim a romper certas violências presentes na sociedade", reflete.

A iniciativa consiste em visitas a locais de poder, sobretudo os da arte, seguindo uma série de regras que devem ser acordadas entre ela e as instituições em questão. Na ocasião, as entidades precisam permanecer de portas fechadas para o público e ninguém pode tocar no corpo da artista que está sendo fotografada. Os registros, feitos sempre em ambientes simbólicos, captam a artista usando um longo e sofisticado vestido vermelho em uma posição séria e imperial.

Uma simples consulta em livros de história ou acervos de museus públicos comprova uma grande problemática presente na cultura do nosso País: a invisibilidade dos corpos trans. Sempre colocados à margem da sociedade, artistas que se identificam dessa maneira, ou que abordam a temática em suas obras, lutam diariamente por espaços que, naturalmente, já deveriam ser seus. Com o objetivo de quebrar essa barreira social, a gaúcha Élle de Bernardini, natural de Itaqui, deu vida ao projeto de fotoperformance A Imperatriz.

"Se eu fosse uma mulher trans negra, o diálogo com instituições seria muito mais difícil", diz artista

Com a personagem da imperatriz, Élle também busca ampliar a discussão sobre o corpo feminino, entendido muitas vezes pela literatura clássica como um corpo público, ao qual todos possuem fácil acesso. "Pensando nisso, montei uma lista de regras baseadas nos protocolos da monarquia europeia, que estabelecem que nada pode ser feito com as soberanas sem que elas autorizem. Isso acontece com os homens de forma natural na sociedade, sem a necessidade de regras. Mas com a mulher, o contato e os toques são sempre muito mais invasivos. Desenvolvo tudo isso contextualizando para dentro da nossa própria realidade."

Ela explica ainda que o trabalho da Imperatriz não poderia ser feito por qualquer pessoa trans, pois temos camadas muito profundas de preconceito que envolvem ainda o racismo e a misoginia. "Se eu fosse uma mulher trans negra, o diálogo com essas instituições tradicionais seria muito mais difícil. A minha passabilidade evita que eu seja tão suscetível a violências cotidianas, então eu uso esse meu privilégio à favor do grupo do qual faço parte. Não faço nenhum tipo de imposição aos museus e busco eliminar tudo aquilo que pode vir a ser usado como desculpa para negar o convite", explica. Finalizadas as sessões, ela ainda oferece suas obras aos acervos como forma de doação.

De todas as visitas realizadas até agora, que incluem espaços como Santander Cultural, Masp, Margs, Biblioteca Nacional, MAM-Rio e, mais recentemente, a Fundação Iberê, ela considera a ida ao Itamaraty em 2019, no início do governo Bolsonaro, como a mais difícil e tensa. Para aprovarem a execução do trabalho, precisou reunir inúmeros ofícios junto a pessoas e órgãos públicos ligados ao local e ao Palácio do Planalto, como cartas de diplomatas, de ex-advogados da Procuradoria Geral da União e até mesmo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"O Itamaraty é a sala de visitas do Brasil, o acesso deveria ser facilitado para todos nós. Minha visita foi acompanhada de quase 50 soldados fardados com uniforme militar. Quem enxergava de longe via uma cena épica e bonita, mas, na verdade, aquilo era uma imagem muito emblemática. Eles não estavam lá para me proteger, estavam lá para proteger o prédio de mim."