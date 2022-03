Nei Lisboa retorna aos palcos de Porto Alegre com show no CHC Santa Casa

Dentro das celebrações dos 250 anos de Porto Alegre, o espetáculo Nei LisPoa retorna aos palcos da cidade, com apresentações nos dias 18 e 19 de março no Centro Histórico-Cultural (CHC) Santa Casa. Esta é a décima segunda edição do show que mescla música, humor e textos, e tradicionalmente ocorria no início de cada ano.

Criado em janeiro de 2010, o projeto seguiu ininterrupto até 2020, quando por conta da pandemia de Covid-19 deixou de ocorrer no verão de 2021. Este ano, o aniversário da cidade será tema do repertório e do roteiro do espetáculo. Acompanhado de Giovanni Berti (percuteria, vocais), Luiz Mauro Filho (teclado, vocais) e Paulinho Supekovia (guitarra, vocais), Nei Lisboa apresentará pela primeira vez canções do EP Pandora, lançado em dezembro de 2021 nas plataformas de streaming, com cinco faixas inéditas do artista.

O público também deve assistir um pouco do Em casa e (ao) vivo, programa que o compositor e cantor conduziu pela internet durante a pandemia, ao lado de sua esposa, a designer gráfica Cintia Belloc.

Os ingressos para conferir esta edição de Nei LisPoa estão à venda pela plataforma Sympla, custam entre R$ 45,00 e R$ 120,00. A lotação máxima do teatro é observada pelo CHC Santa Casa a partir de decreto sanitário municipal vigente, exigindo o uso de máscaras durante toda a performance.