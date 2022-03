Filme sobre Simões Lopes Neto integra festival de cinema na Ásia

Com roteiro de Manoel Soares Magalhães e direção de Márcio Kinzeski, o filme A Última Morada de João Simões Lopes Neto”, integra a seleção oficial do Kalakari Film Festival (@kalakari_filmfest), que ocorre no mês de março de 2022, em Dewas, Índia.

Em tom que flerta com o realismo mágico-fantástico, a produção gaúcha traz à cena o escritor João Simões Lopes Neto (vivido pelo ator Vagner Vargas) que, após acordar de seu momento em estátua, perambula pela praça Coronel Pedro Osório, no centro de Pelotas, tentando compreender o que se passou em sua cidade.

No elenco, ainda estão Roberta Pires Rangel, Hakeen Mhucale e Clemente Viscaino, dando vida a personagens que traçam relações com as obras do personagem principal.

A intensidade e a sensibilidade com que a história é contada já rendeu ao ator Vagner Vargas e ao roteirista Manoel Magalhães os prêmios de Melhor Ator e Melhor Roteiro, respectivamente, no RIMA (Rio International Monthly Awards), em 2021. Neste mesmo evento, o filme também recebeu o Prêmio de Melhor Figurino, para Gê Fonseca e Andrea Terra, além de mais quatro outras indicações a prêmios. Posteriormente, Vagner Vargas e Manoel Magalhães também foram indicados aos prêmios de Best of the Year, como Melhor Ator e Melhor Roteirista, respectivamente, no RIMA 2021.

Apesar do reconhecimento que vem tendo no Brasil e em outros países, a produção gaúcha ainda não chegou às salas de cinema nem mereceu atenção das comissões de seleção dos festivais de cinema realizados no Sul do Brasil. Coincidências ou não, o filme, realizado na terra natal do escritor, propõe uma reflexão sobre como a sociedade trata seus artistas locais e as pessoas que decidem tomar outros rumos às suas vidas, que não os previamente determinados pelos demais. A história ainda faz um convite a um estudo aprofundado de como vivia a sociedade no século XIX, além de, por óbvio, tratar da vida de Lopes Neto.