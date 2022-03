Glória Maria é entrevistada no Roda Viva desta segunda-feira

Nesta segunda-feira (14), o Roda Viva entrevista Glória Maria, repórter e apresentadora que tem uma das mais brilhantes carreiras no jornalismo brasileiro. Com apresentação de Vera Magalhães, vai ao ar a partir das 22h, ao vivo, na TV Cultura.

Ela foi repórter do Jornal Nacional, do Hoje, RJTV e apresentou o Fantástico de 1988 a 2007. Cobriu assuntos tão diferentes como a Guerra das Malvinas, a invasão da embaixada brasileira no Peru por um grupo terrorista (1996), os Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e a Copa do Mundo na França (1998). Pelo Fantástico, viajou por mais de 100 países. Da Europa à África e Oriente Médio.

Para o Globo Repórter, onde trabalha atualmente, registrou as belezas do Vale do Loire e da Provence, na França. Também entrevistou celebridades como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo Di Caprio e Madonna. Em 2006, acompanhou o escritor Paulo Coelho, em viagem pela ferrovia transiberiana, até Moscou.

Mas, das inúmeras entrevistas de sua trajetória, poucas deixaram lembranças tão marcantes como as que fez com Roberto Carlos. Mais do que as revelações que conseguiu, numa das vezes, ele cantou para ela. E, em outra, a tirou para dançar.