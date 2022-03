Coletivo Del Puerto abre inscrições para aulas regulares

Com 23 anos de existência e atividades ininterruptas celebrados no último dia 9 de março, a Companhia Del Puerto está promovendo aulas regulares de dança flamenca, nos módulos iniciante, intermediário e avançado. Além disso, qualquer pessoa interessada pode aproveitar para experimentar uma aula gratuita, que ocorrerá na próxima quarta-feira.

Informações sobre inscrição e horários podem ser obtidas nas redes sociais da escola no Instagram e Facebook, além do canal do YouTube Del Puerto Flamenco, que também oferece conteúdos relacionados ao grupo.

Mesmo com a pandemia de Covid-19, o grupo manteve suas atividades em formato online, e desde agosto de 2021 voltou a oferecer cursos presenciais na nova sede (na Casa Plauto Cruz, localizada na Avenida Venâncio Aires, 67). No mesmo endereço, a Companhia Del Puerto também retomou seus processos de criação e ensaios regulares e realizou dois shows no decorrer do ano passado. Para 2022, o grupo já tem agendada a circulação do premiado espetáculo Flamenco Imaginário.

Fundado em 1999 pela bailarina Andrea Del Puerto e pelo violonista Fernando de Marília, atualmente o Coletivo Del Puerto segue desenvolvendo suas duas plataformas de trabalho, artístico e pedagógico, capitaneadas pelas diretoras Daniele Zill e Juliana Prestes. Segundo as diretoras da escola e companhia de dança, a meta para os próximos anos é seguir realizando "um intenso e aprofundado trabalho de pesquisa técnica, expressiva e histórico-cultural sobre tudo que envolve a linguagem Flamenca".