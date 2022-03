Ospa inicia nova temporada artística com o concerto 'Sinfonia Titã'

Neste sábado (12), às 17h, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre dá início à nova temporada artística com o concerto Sinfonia Titã. O evento terá uma homenagem especial para a Escola de Música da Ospa, que completa 50 anos em 2022, e uma palestra gratuita sobre o repertório apresentado.

Duas grandes obras irão guiar a performance, com condução do maestro Evandro Matté, e o solista convidado para a ocasião é Eduardo Monteiro, um dos grandes nomes do piano no Brasil.

A maior parte do concerto é dedicada à Sinfonia nº 1, “Titã”, do austríaco Gustav Mahler, um dos mestres do período romântico. Monteiro estará à frente da Ospa para interpretar Concerto para Piano n°2 em Ré Menor, Op. 40, de Mendelssohn. A peça foi estreada no Festival de Birmingham de 1837, na Inglaterra.