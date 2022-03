Espaço V744atelier recebe a mostra 'Beabá' a partir deste sábado

Tendo como base uma pré-linguagem poética, a exposição Beabá, de Maria Paula Recena e Marcos Sari, estará em cartaz no V744atelier (Visconde do Rio Branco, 744) a partir deste sábado (12), às 17h. Na mostra, o público irá encontrar uma experiência singular pautada muito mais pelos sentidos e pelo lúdico do que por respostas objetivas propriamente ditas.

A iniciativa, que faz parte do projeto Eu convido que convida, é resultado da relação de coleguismo e amizade entre os dois artistas ao longo de mais de duas décadas. Dessa forma, aspectos familiares e intervenções dos próprios filhos se fazem presentes nas suas produções.

Para essa exposição, desenvolveram a proposta em conjunto com trabalhos independentes que dialogam entre si, criando uma unidade que se aproxima do conceito de uma pré-linguagem em uma abordagem poética a qual denominaram Beabá. As montagens variam desde desenhos feitos com lápis de cor e caneta hidrocor até instalações de acrílicos.

As obras ficarão disponíveis para visitação até o dia 28 de abril, de quarta a sexta-feira, das 14h às 17h.