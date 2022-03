Coletivo Del Puerto comemora 23 anos de existência e abre inscrições para aulas regulares em 2022

Com 23 anos de existência e atividades ininterruptas celebrados nesta quarta-feira (09), a Companhia Del Puerto está promovendo aulas regulares de dança flamenca, nos módulos iniciante, intermediário e avançado desde a última terça-feira (08).

Para se inscrever, é preciso acessar as redes sociais da escola (Instagram e facebook). Informações e conteúdos também estão disponíveis no canal do YouTube (Del Puerto Flamenco). Além disso, qualquer pessoa interessada pode aproveitar para experimentar uma aula gratuita, que ocorrerá no próximo dia 16 de março.

Mesmo com a pandemia de Covid-19, o grupo manteve suas atividades em formato on-line, e desde agosto de 2021 voltou a oferecer cursos presenciais na nova sede (na Casa Plauto Cruz, localizada na Avenida Venâncio Aires 67).

Nesse mesmo endereço, a Companhia Del Puerto (cia profissional de dança flamenca) também retomou seus processos de criação e ensaios regulares e realizou dois shows no decorrer do ano passado. Tudo isso, respeitando os protocolos de combate ao novo coronavírus.

Para 2022, o grupo já tem agendada a circulação do premiado espetáculo Flamenco Imaginário.

Fundado em 1999 pela bailarina Andrea Del Puerto e pelo violonista Fernando de Marília, atualmente o Coletivo Del Puerto segue desenvolvendo suas duas plataformas de trabalho, artístico e pedagógico, capitaneadas pelas diretoras Daniele Zill e Juliana Prestes.

Segundo as diretoras da escola e companhia de dança, a meta para os próximos anos é seguir realizando "um intenso e aprofundado trabalho de pesquisa técnica, expressiva e histórico-cultural que envolve a linguagem Flamenca".

No decorrer dos anos, a companhia circulou por todo o País com suas montagens, além de receber diversas indicações para prêmios e ser contemplado com os troféus Açorianos de Dança em 2008, 2012, 2014 e 2016, o Prêmio Funarte Klauss Vianna 2013, o Prêmio de Pesquisa em Artes Cênicas do Teatro de Arena em 2015, o FAC/RS 2018 para Circulação de espetáculos e mais recentemente, o Prêmio Festival Funarte Acessibilidança 2020/21.