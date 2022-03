Levanta Favela celebra 14 anos de atividades e retoma oficinas teatrais

Celebrando 14 anos de atividades, a Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela se prepara para iniciar, às 19h da próxima terça-feira (15), a Oficina de Te-Ato Eldorado dos Carajás, que acontece dentro do projeto Usina das Artes, localizado na KZA D (na Rua Santa Terezinha, 711, bairro Santana, ao lado da Vila Planetário). Para se inscrever, é preciso acionar o grupo pelo fone 51-984131691 (whatsApp) ou pelo direct do Levanta Favela no Instagram.

Com entrada franca, a oficina é aberta para pessoas a partir dos 16 anos. Destinada a atores e não atores, se estende até o dia 17 de abril, com a proposta de compor a tradicional performance realizada pelo grupo anualmente (desde sua fundação em 17 de abril de 2008) para lembrar as vítimas e a luta de seus familiares pela punição dos culpados do Massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996.

Naquela ocasião, trabalhadores rurais que protestavam na PA-150, no trecho conhecido como curva do "S", e foram mortos por policiais militares. Passadas mais de duas décadas do atentado, o Pará é o estado que mais mata pessoas no campo.

A oficina se estende até o dia 17 de abril, data em que ocorre a apresentação da performance no Centro de Porto Alegre. Novamente, a trupe deverá materializar de forma estética os 19 mortos do massacre.

Dando continuidade às comemorações de aniversário do grupo, ainda estão confirmadas para abril a temporada do espetáculo de sala A Babá e o Iceberg, livremente inspirado na novela de Ariel Dorfman; bem como a estreia do espetáculo de rua Maria Suas Filhas e Seus Filhos, e a também já tradicional festa de aniversário do Levanta Favela, programada para o dia 20 de abril.