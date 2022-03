Plataforma À La Carte exibe festival com filmes da Macedônia do Norte

Dona de uma das cinematografias mais antigas do mundo, a Macedônia do Norte sofreu uma estagnação na produção audiovisual depois da guerra civil que aconteceu na década de 1920. Raro no Brasil, o cinema macedônio chegou às nossas telas em 2019 através de Deus é mulher e seu nome é Petúnia, da diretora Teona Strugar Mitevska, premiado no Festival de Berlim.

Agora, como forma de homenagear o trabalho do país, a plataforma de streaming À La Carte promove entre os dias 10 e 23 de março o festival Volta ao mundo: Macedônia do Norte. Sete filmes inéditos no Brasil, produzidos entre 2017 e 2020, farão parte do catálogo. A mostra é realizada em parceria com a North Macedonia Film Agency.

Entre as obras selecionadas estão três curtas-metragens, um média e três longas, entre eles comédias, dramas e documentários, com participações e premiações internacionais.

Uma das produções é Willow, do diretor Milcho Manchevski, representante oficial da Macedônia do Norte para o Oscar 2021 de Melhor Longa-Metragem Internacional. Na trama, três mulheres - sendo uma delas medieval e duas contemporâneas - lutam para ser mães.

Integram ainda a lista Todos nós vamos morrer, de Sashko Potter Micevski; Snake, de Andrej I. Volkashin; Sticker, de Georgi M. Unkovski; Consumo contemporâneo, de Ana Aleksovska; O ingrediente secreto, de Gjorce Stavreski; e O efeito da felicidade, de Borjan Zafirovski.