Aliança Francesa promove oficina infantil com materiais plásticos descartados

Sympla Neste sábado (12), das 10h30min às 11h30min, a Aliança Francesa Porto Alegre convida crianças entre 6 e 11 anos para participarem da oficina gratuita O mar não tá pra plástico no Memorial do Rio Grande do Sul (Sete de Setembro, 1020). As inscrições podem ser feitas através da plataforma

A atividade tem como objetivo ensinar os pequenos a reaproveitar os materiais plásticos descartados (garrafas, tampas, sacolas), utilizando-os como suporte para atividades de pintura e colagem.

Sob a orientação do artista Alexandre De Nadal e da professora de Artes Visuais Alice Wapler, os alunos irão usar esses materiais plásticos como elementos da composição ou carimbo, criando texturas e novas possibilidades do uso da tinta a partir da exploração da tridimensionalidade dos objetos descartados.

A superfície de trabalho usada como apoio para as tarefas será composta por embalagens descartáveis de papel, tais como caixas de produtos de higiene pessoal e de alimentos (abertas como folha de desenho). E, além da parte prática, as crianças também serão convidadas a circular pela exposição Plásticos no mar, as soluções estão em terra, em cartaz no local.