Sessão de cinema ao ar livre é atração do Instituto Ling neste sábado

Com o objetivo de desconstruir a sala de cinema tradicional, o Cine Ar volta a acontecer em frente ao Instituto Ling (João Caetano, 440) neste sábado (12), às 19h, unindo a projeção audiovisual com a pintura. No evento, o curta-metragem de animação Guida, de Rosana Urbes, será exibido junto a intervenções da artista independente Giovana Birck.

As inscrições já estão esgotadas, mas o público ainda pode tentar garantir ingressos chegando ao local com 10 minutos de antecedência (conseguir um lugar dependerá da quantidade de pessoas presentes). Durante a sessão, o entorno do Instituto será fechado para a passagem de carros.

Lançado em 2015, o filme exibido conta a história de uma senhora que trabalha há 30 anos como arquivista. Um dia, sua rotina entediante é modificada ao se deparar com um anúncio para aulas de modelo vivo em um centro cultural. Premiada em diversos festivais no Brasil e no exterior, a obra fez sucesso ao trazer reflexões sobre a retomada da inspiração artística.

O Cine Ar tem curadoria e produção da LORA, empresa de curadoria e experiência de cinema independente que busca promover acesso a produções alternativas estrangeiras e nacionais.