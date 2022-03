O humorista Gio Lisboa irá gravar duas de suas apresentações de comédia no Buteco Comedy Bar de Canoas (Dr. Barcelos, 897 - Canoas) nos próximos sábados de março, dias 12 e 19. Conhecido por interpretar o "torcedor louco do Inter", o comediante apresenta neste show o fim do seu personagem famoso.

Serão quatro sessões do show, duas em cada dia, às 20h e 22h30min. Os ingressos estão disponíveis para compra on-line, no Sympla, e no próprio local.

Há 8 anos no meio, Gio é um dos expoentes da comédia gaúcha. Já atuou como roteirista e participou de programas de televisão, e atualmente é integrante dos programas Bola nas Costas e Pretinho Básico, da Rádio Atlântida. Para ele, essa apresentação simboliza o fechamento de um ciclo e o início de um novo momento na carreira.