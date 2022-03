Pedro Tagliani toca releituras de Pat Metheny no Espaço 373

O Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe nesta sexta-feira, às 22h, o músico Pedro Tagliani para uma apresentação recheada de releituras do trabalho de Pat Metheny, um dos nomes mais importantes da guitarra e do jazz contemporâneo.

Vencedor de 20 prêmios Grammy Awards, o norte-americano possui uma discografia extremamente rica e diversificada, já tendo atuado com diversos outros artistas do meio. Durante mais de duas décadas, compôs ao lado do tecladista Lyle Mayspor.

Para este show, Tagliani sobe ao palco acompanhado de Marquinhos Fê (bateria), Michel Dorfman (teclados) e Lucas Esvael (baixo). Os ingressos podem ser adquiridos pela Eventbrite por valores entre R$35,00 e R$100,00.