Cristian Sperandir e Laura Dalmás abrem a temporada 2022 no Ecarta Musical

Passeando pela MPB em formato intimista, Laura Dalmás e Cristian Sperandir se unem neste sábado (12), às 18h, para um show especial com voz e piano na abertura da temporada 2022 do projeto Ecarta Musical. A apresentação receberá 30 espectadores de maneira presencial na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943) e, para os demais, haverá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube da instituição.

O espetáculo inédito irá promover uma experiência de beleza, delicadeza e força, apresentando músicas composta pelos dois artistas gaúchos, como Ser criança e Olhar além, ao lado de releituras de sucessos da música brasileira, trazendo nomes como Chico Buarque e Edu Lobo, Marisa Monte e Hermes Aquino.

Natural de Carlos Barbosa, a cantora e compositora Laura representou o Rio Grande do Sul no programa The Voice Brasil e na novela Malhação, da Rede Globo. Já Cristian, pianista, produtor, compositor e arranjador, venceu duas vezes o Prêmio Açorianos de Música.