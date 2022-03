Espetáculo em Pelotas aproxima a dança e a arqueologia afro-brasileiras

A Biblioteca Pública Pelotense (Cel. Pedro Osório, 103 - Pelotas) recebe nesta quinta-feira (10), às 20h, o espetáculo A Reminiscência dos Tambores do Corpo: Encontros entre a Dança e a Arqueologia Afro-Brasileiras. Iniciativa da Companhia de Dança Afro Daniel Amaro, o espetáculo surge a partir de projetos de pesquisa e extensão feitos em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) - um deles, voltado à criação do Museu Afro-Brasil-Sul (MABSul). Essa aproximação vem proporcionando encontros entre a dança e a arqueologia afro-brasileiras.

Os espetáculos de dança são acompanhados por exposições arqueológicas com objetos recuperados numa senzala da Charqueada São João, em especial instrumentos de vidro lascado, revelando que a memória ancestral de matriz africana tem uma longa história na cidade de Pelotas e invocando os ensinamentos dos ancestrais.

Os ingressos serão vendidos na própria Biblioteca Pública Pelotense, no dia do espetáculo, a partir das 19h, ao valor de R$ 30,00 e com opções de meia entrada.