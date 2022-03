Gestão do Vila Flores é tema de episódio de podcast do Itaú Cultural

Antonia Wallig, fundadora e gestora da Associação Cultural Vila Flores, de Porto Alegre, é a entrevistada da gestora cultural Maria Helena Cunha no novo episódio do podcast Observe, iniciativa do Itaú Cultural. Com o tema Planejamento cultural – ressignificando os saberes a partir da pandemia, o episódio está disponível de forma gratuita no site do Itaú Cultural e nas plataformas digitais de streaming.

Em sua participação, Antonia fala sobre a gestão na comunidade, cujo foco é a atuação em rede, buscando novas relações e práticas de trabalho e convívio a partir de atividades culturais, educativas e de inovação social. O seu depoimento tem como ponto de partida a atuação da Vila Flores no período da pandemia, que tornou ainda mais importante o planejamento cultural.

Produzido pelo Núcleo do Observatório Itaú Cultural, a segunda temporada de Observe trará ao público dez conversas com gestores culturais de diferentes lugares do país, abordando as experiências e aprendizados do setor artístico-cultural diante dos desafios da pandemia e os impactos e transformações decorrentes desse período.