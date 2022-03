Tablado Andaluz reabre as portas e prepara comemoração de três décadas de atuação em Porto Alegre

O Tablado Andaluz, espaço que funciona como bar e restaurante, além de casa de shows e escola de flamenco em Porto Alegre, completa 31 anos de atividades em 2022. Precursor deste formato em solo nacional, o local precisou ficar fechado durante a fase crítica da pandemia de Covid-19 e, como consequência, as comemorações de três décadas de existências precisaram ser adiadas.

Segundo a proprietária do empreendimento, Andréa Franco, a partir de março, isso vai mudar. Nas sextas -feiras, a casa volta a atender a clientela, servindo paellas e tapas, com dança e canto flamenco ao vivo; e de segunda a quinta-feira irá promover oficinas para quem quiser aprender e praticar esta atividade artística.

Se dividindo entre o palco, a sala de aula e a cozinha, a fundadora do espaço, além de bailaora, coreógrafa e mestre paellera, ministra aulas para todos os níveis, desde o iniciante ao adiantado. Ao lado do ex-sócio, Robinson Gambarra, ela também difundiu o flamenco para diversos municípios do Rio Grande do Sul, via oficinas e espetáculos, e no decorrer dos anos ajudou na formação de muitos bailaores, inclusive alguns que hoje dançam no exterior.

Atualmente, Andrea trabalha em parceria com seu filho, Pedro Fernández, que nasceu e cresceu neste universo, criando forte ligação com a música até fundar a Banda Flamencura, que faz um som pop, unindo flamenco com outros ritmos, como salsa, jazz, rock e samba. Além de cantaor, seguindo os passos da mãe, Fernández é diretor artístico, professor, e bailaor.

Tendo assinado espetáculos que marcaram época, como Noches Flamencas (1994) e Picasso (1995), primeiro espetáculo flamenco a ser indicado ao Prêmio Açorianos de Dança, a fundadora do empreendimento destaca sua última montagem, Maestranza (2018), como a "mais elaborada" e bem sucedida da história do Tablado Andaluz. "Este trabalho deve voltar aos palcos, mas só daqui uns dois anos." Antes disso, a ideia é produzir um espetáculo novo e o lançar um livro (ambos sob o título Casa Del Flamenco) contando a trajetória do espaço e de seus artistas, consolidando a comemoração do aniversário de 30 anos.