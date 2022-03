Oigalê completa 23 anos de pesquisa e trabalho continuado

No próximo dia 06 de maio, a Oigalê Cooperativa de Artistas Teatrais completa 23 anos de pesquisa e trabalho continuado. Neste período, a trupe realizou 11 espetáculos e gravou um CD com a trilha sonora de três das montagens sobre lendas e contos rio-grandenses, além de circular em solo estrangeiro (Portugal, Argentina e Uruguai) e pelo País, com apresentações em quase todos os estados brasileiros, exceto o Piauí.

"Ainda queremos chegar lá (no Piauí)", pondera o ator, produtor e diretor Hamilton Leite, um dos fundadores do grupo. "Em compensação, já fomos três vezes para o Acre, que é ainda mais distante", compara o artista. Ao lado da também atriz, produtora e diretora Vera Parenza, ele administra a cooperativa teatral, que conta ainda com outros oito atores na equipe. Até 2019, este trabalho também era executado pelo ator, iluminador e produtor Giancarlo Carlomagno, que mudou de estado e atualmente reside em Santa Catarina. Além da equipe oficial, o grupo ainda conta com uma série de colaboradores permanentes, a exemplo do figurinista e aderecista Alexandre Magalhães e Silva.

O primeiro espetáculo da Oigalê - Deus e o Diabo na Terra de Miséria - fez muito sucesso com o público, tanto na Capital como no Interior. A peça é uma farsa gaudéria que aborda o universo de Miséria, um gaúcho dono de uma ferraria que, certo dia, recebe a visita de Nosso Senhor e São Pedro. Agraciado com três pedidos, ele os usa para enganar os diabólicos ajudantes Liliti e Sanganel e o diabo-chefe Lúcifer. No entanto, por ter "passado a perna" em Deus e no Diabo, acaba não conseguindo entrar no céu, nem no inferno, e passa a vagar mundo afora.

Crucial para a formação do coletivo, que optou por trabalhar com teatro de rua, por considerar "fundamental que a arte ocupe os espaços públicos e, assim, seja acessível a todas as pessoas", Deus e o Diabo na Terra de Miséria já foi apresentada mais de 500 vezes e se consagrou de forma que, passadas mais de duas décadas, segue no repertório do grupo.

Tanto é que, passado o período crítico da pandemia de Covid-19, o coletivo se prepara para executar o espetáculo novamente, quando, em maio (mais especificamente no dia 29) irá apresentar a montagem no Parque da Redenção, durante a programação local do Festival Palco Giratório, promovido pelo Sesc/RS. No mesmo evento, a trupe ainda participa (no dia 22/05) com outra peça do repertório: Circo de Horrores e Maravilhas.

Montada em 2013, Circo de Horrores e Maravilhas já foi assistida por mais de 40 mil pessoas, em um total de 108 apresentações; e em 2014 recebeu o Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo pelo Júri Popular, durante o festival Porto Alegre em Cena.

Farsa baseada nos tradicionais circos dos horrores do início do século passado, a montagem revela como estes locais exibiam pessoas "diferentes" como objetos de diversão. A partir disso, se propõe a refletir e promoter o debate sobre a exclusão, ainda que de uma forma divertida e poética.

A barbada, a gigante, as siamesas, são algumas das atrações internacionais que descortinam suas histórias. Todas são mulheres que evidenciam a superação de dificuldades frequentemente vividas por aqueles que não se enquadram nos "padrões de normalidade" impostos pela sociedade.

É com este trabalho que a trupe inicia a programação de aniversário da Oigalê em 2022, quando retorna às praças e parques de três cidades (Canoas, Porto Alegre e Viamão), com um total de seis apresentações, seguidas de bate-papo entre a equipe e o público. Cada município será contemplado com duas apresentações, que acontecerão sempre aos domingos, às 17h, no período de 03 de abril a 08 de maio.

Inspirado em casos verídicos, o texto trata as "grandes diferenças" como metáforas da intolerância às "pequenas diferenças" existentes em diversos âmbitos da sociedade e que ainda prevalecem pelo mundo inteiro, explicam os artistas. "O preconceito foi naturalizado e até hoje é possível ver nos olhares das pessoas a discriminação em cada detalhe: se alguém é muito alto, muito magro, muito baixo, muito gordo, se veste ou pensa diferente", exemplifica Leite.

"É uma questão cultural, afina cada ser humano é único e, de alguma forma, perfeito. Mas sabemos que as restrições ocorrem e são maiores para as mulheres, que ´não podem` nem engordar ou ter cabelo grisalho, por exemplo", completa Vera. Ela está em cena ao lado de Roberta Darkiewicz, mas também dirige a peça ao lado de Cláudia Sachs.

Durante o espetáculo, o elenco executa as músicas da trilha sonora ao vivo, o que acaba sendo mais um atrativo da montagem, que ainda conta com recurso de acessibilidade de Libras (língua brasileira de sinais), também executada pelas próprias atrizes.

De acordo com os integrantes da Oigalê, a Acessibilidade é uma "oportunidade de ampliação da capacidade de comunicação da sociedade como um todo, com um universo praticamente invisível à maioria das pessoas". Inserido naturalmente no contexto do espetáculo, o recurso de Libras proporciona a compreensão do texto pelos surdos, mas também acostuma às demais pessoas a entender esta linguagem de forma natural, explicam os artistas. O espetáculo tem 45 minutos de duração, e pode ser assistido por toda a família.

Desenvolvendo um trabalho de pesquisa de linguagem no teatro de rua, com adaptações de contos e lendas do sul da América do Sul, e música executada ao vivo pelos próprios atores, o grupo também se destaca pelo no cuidado com os figurinos, pela praticidade de seus cenários e a constante busca de um teatro para todas as idades. Além das temporadas de teatro de rua nos parques e praças de Porto Alegre, ainda realiza apresentações em escolas e entidades; e realiza cortejos, oficinas e intervenções cênicas.

"Nos mantemos vivendo uma utopia, que é trabalhar em coletivo, viver de teatro e fazer teatro mambembe, indo onde o povo está", avalia Vera, ao pensar sobre a trajetória do grupo, que se prepara para realizar uma nova montagem, a partir de 2023.

"Temos o hábito de manter vivos os espetáculos, explorando todo seu potencial (e circulando com o trabalho o máximo possível), ao invés de realizar uma montagem por ano", destaca Leite. "As coisas funcionaram muito bem até 2016, quando vimos a Cultura do País, do Estado e do Município entrar numa decadência grande", ressalta o artista. "Esperamos que com o retorno ao presencial, as pessoas cheguem com o entendimento de que a arte é importante para a sociedade", finaliza.

Confira as datas e locais das apresentações de Circo de Horrores e Maravilhas: