A arte no ambiente vulnerável

Integrando a programação dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) recebe a partir desta quinta-feira, às 17h, a exposição Artinclusão no AR7!. A abertura conta com a presença de Aloizio Pedersen, artista organizador, e a mostra ficará disponível para visitações até o dia 3 de abril, sempre das 10h às 20h.

O espaço reúne trabalhos de crianças e adolescentes entre cinco e dezessete anos que participaram de oficinas de pintura no abrigo emergência AR7, local de passagem e acolhimento para aqueles que foram afastados dos seus lares.

A intenção do projeto é investigar de que maneira a qualidade de vida desses jovens é influenciada por meio da arte diante do cotidiano complexo em que vivem. Nessas circunstâncias, a criação artística ajuda na lida com a carga emocional a qual eles são submetidos.