Liberados novos lotes de ingressos para shows do Skank no Araújo Vianna

Foram liberados, a partir desta terça-feira (8), novos lotes de ingressos para as duas apresentações da banda Skank em Porto Alegre, nos dias 1º e 02 de abril, no Auditório Araújo Vianna. A passagem pela Capital da turnê de despedida da banda já tinha ingressos para o dia 02 esgotados desde antes da chegada da pandemia, e as entradas para o dia 1º também estavam perto do fim. Os ingressos (valores abaixo) podem ser adquiridos na plataforma Sympla . É possível também adquirir entradas na Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2.611 – Loja 249), das 10h às 22h e sem taxa de conveniência, e na Loja Verse Centro (Andradas, 1.444 – Loja 06), somente em dinheiro.