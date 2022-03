Ciclicidade no audiovisual

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs) e o Cine Esquema Novo - Arte Audiovisual Brasileira apresentam nesta quinta-feira, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), a exposição Loops.Expanded, desenvolvida em Lisboa pela produtora Duplacena.

Com curadoria de de Jaqueline Beltrame e Alisson Avila, a mostra exibe seis obras audiovisuais criadas entre 2015 e 2012 por artistas de quatro países diferentes. Os trabalhos apresentam um microcosmo do conceito e da prática da ciclicidade da imagem (o loop) enquanto elemento audiovisual essencial.

Por meio das obras do israelense Shahar Marcus, da italiana Ilaria Di Carlo, dos brasileiros Nelton Pellenz e Carlos Adriano e dos argentinos Rina Venetucci e Javier Olivera, a exposição reflete as infinitas possibilidades do loop para os artistas.

O espaço ficará aberto para visitação gratuita até o dia 1 de maio, de segundas a sextas-feiras, das 10h às 18h, e sábados e domingos, das 12h às 18h.