Sarau Elétrico retoma ao Ocidente em formato presencial

O primeiro Sarau Elétrico de 2022 ocorre nesta terça-feira (08) e retoma oficialmente o formato presencial no Bar Ocidente. Seguindo o ritmo "dinâmico" do convidado desta edição, Miltinho Tavaleira, o debate irá passar por assuntos diversos, como o Dia Internacional da Mulher, o aniversário de Hebe Camargo, um preview do aniversário de Porto Alegre, o "novo velho" muro da Mauá, o "BBB flopado" e muito mais.

O evento volta a ocorrer semanalmente, todas as terças-feiras, e a casa deve seguir com os protocolos de cuidados sanitários de combate à propagação da Covid-19, mantendo as janelas abertas e exigindo comprovante de vacinação do público. O uso de máscara também será exigido, sempre que possível.

Nesta edição denominada O Sarau Tá On no Ocidente, os anfitriões do evento (o escritor Luís Augusto Fischer, a jornalista Katia Suman e o professor de Letras, Diego Grando) também devem puxar o coro de "Fora Cafonas", termo propagado desde a publicação do último texto da escritora e roteirista Fernanda Young, no jornal O Globo, em 2019, antes dela falecer. Segundo Fernanda, "cafona" é a "vulgaridade das palavras, a deselegância pública, a ignorância por opção, a mentira como tática, o atraso das ideias."

Na canja do Sarau, a cantora e compositora Nina Rouge promete levantar questionamentos da mulher contemporânea em meio à sociedade que ainda cobra padrões já tão ultrapassados. O Sarau tá On no Ocidente inicia pontualmente às 21h, e os ingressos são limitados (só pra vacinados), ao preço único de R$ 40,00 por pessoa.