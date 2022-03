Sala Redenção retoma programação presencial com mostra sobre diretoras alemãs

Às vésperas de completar 35 anos, a Sala Redenção (Paulo Gama, 110) reabre suas portas para a comunidade nesta quinta-feira (10), após dois anos de hiato devido à pandemia de covid-19. A retomada presencial do cinema universitário se dá com uma reedição da mostra Diretoras do Cinema Alemão em Foco, realizada em parceria com o Goethe-Institut Porto Alegre e encerrada prematuramente em 2020, com a suspensão forçada das atividades. De 10 a 18 de março, a programação traz sete longa-metragens produzidos por mulheres na Alemanha entre 1980 e 2013, com sessões de segunda a sexta-feira, às 15h e às 19h.

A mostra inclui as obras A floresta das ilusões, de Maren Ade; Sob a neve, de Ulrike Ottinger; Hannah Arendt - ideias que chocaram o mundo, de Margarethe von Trotta; Anos de fome, de Jutta Brückner; Brigitta, de Dagmar Knöpfel; e os longas Antes do casamento e Depois do casamento, de Antonia Lerch. O acesso é livre.

A seleção abarca obras lançadas em um país que ainda hoje apresenta uma larga distinção entre homens e mulheres em suas produções: em 2016 e 2017, segundo relatório realizado pelas emissoras públicas ARD e ZDF, somente 20% dos filmes lançados no período na Alemanha foram dirigidos por mulheres. No Brasil, o cenário não é diferente. Em 2016, homens dirigiram 77,5% dos longas exibidos em salas comerciais, segundo a Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Para março, também está prevista a mostra Francofonia, uma parceria com a Aliança Francesa e o Instituto Francês que celebra o Dia Internacional da Francofonia, em 20 de março. A programação comemorativa dos 35 anos da Sala Redenção será divulgada em breve.

Programação da Mostra Diretoras do Cinema Alemão em Foco

ANOS DE FOME (Hungerjahre)

(Dir. Jutta Brückner | Alemanha | Drama | 1980 | 114 min | 12 anos | Legendado)

Sinopse: Ursula, em 1953, tem 13 anos, a República Federal da Alemanha, apenas quatro. É a era de Adenauer com o retorno aos valores tradicionais. Como alguém pode crescer, como entender as questões da vida? Por isso, Ursula se refugia no mundo dos sonhos, mas sem poder conciliar suas próprias necessidades com a realidade da vida cotidiana.

Quando: 10 de março, às 19h, e 15 de março, às 15h

A FLORESTA DAS ILUSÕES (Der Wald vor lauter Bäumen)

(Dir. Maren Ade | Alemanha | Drama | 2003 | 84 min | 14 anos | Legendado)

Sinopse: Melanie Pröschle, uma jovem professora da província, que, cheia de idealismo, abraça o seu primeiro trabalho numa escola da cidade. Cedo descobre, porém, que não vai ser fácil começar uma nova vida. A solidão revela que ninguém estava à espera dela na nova cidade.

Quando: 11 de março, às 15h, e 18 de março, às 19h

HANNAH ARENDT – IDEIAS QUE CHOCARAM O MUNDO (Hannah Arendt)

(Dir. Margarethe von Trotta | Alemanha | Drama | 2012 | 100 min | 14 anos | Legendado)

Sinopse: Depois de acompanhar o julgamento do criminoso nazista Adolf Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt ousa escrever sobre o Holocausto como nunca havia sido feito antes. Seu trabalho provoca um escândalo imediato, e Arendt permanece firme enquanto é atacada por amigos e inimigos na mesma medida. Mas enquanto a imigrante judia-alemã luta para romper suas ligações dolorosas com o passado, a sedutora mistura entre arrogância e vulnerabilidade de sua personalidade é exposta, revelando uma mulher lapidada pelo exílio.

Quando: 11 de março, às 19h, e 18 de março, às 15h

SOB A NEVE (Unter Schnee)

(Dir. Ulrike Ottinger | Alemanha/Japão | Documentário | 2011 | 108 min | Livre | Legendado)

Sinopse: As paisagens e vilas da região de Echigo, no Japão, passam boa parte do ano cobertas de neve. Há gerações e gerações, o fenômeno influi diretamente na rotina de seus habitantes, que programam suas vidas de acordo com o volume e altura da neve. Para investigar essa rotina, adequações e rituais desta região, Ulrike Ottinger parte para a mítica terra da neve na companhia de dois artistas kabuki.

Quando: 14 de março, às 15h, e 16 de março, às 19h

BRIGITTA

(Dir. Dagmar Knöpfel | Alemanha | Drama | 1994 | 80 min | 12 anos | Legendado)

Sinopse: Um jovem pintor do século XIX parte para visitar um amigo na Hungria. Ele fica impressionado com a beleza da natureza, viaja lenta e repetidamente para esboçar suas impressões, mas, nessa viagem, o jovem acaba descobrindo uma vida inteiramente nova.

Quando: 14 de março, às 19h, e 16 de março, às 15h

ANTES DO CASAMENTO (Vor der Hochzeit)

(Dir. Antonia Lerch | Alemanha | Documentário | 1996 | 85 min | 12 anos | Legendado)

Sinopse: Berlin é uma mulher turca de 23 anos, que vive na capital alemã com seus pais, turcos alauítas, que desejam ver sua filha casada. Apesar de muitas tentativas de rebelião, Berlin não pode levar uma vida independente e autodeterminada. Preferiria ser aeromoça a ser prometida por sua família para um homem. Sua única esperança é alcançar através do casamento um pouco mais de liberdade.

Quando: 17 de março, às 15h

DEPOIS DO CASAMENTO (Nach der Hochzeit)

(Dir. Antonia Lerch | Alemanha | Documentário | 2013 | 70 min | 12 anos | Legendado)

Sinopse: Cerca de 17 anos depois, Antonia Lerch decidiu filmar novamente a protagonista de seu documentário Antes do Casamento. Berlim, a jovem mulher com pais turcos, é casada, mas as coisas não ocorreram conforme ela esperava.

Quando: 17 de março, às 19h