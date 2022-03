Ao lado de nove grandes mulheres, Marcelo Astiazara lança o álbum autoral 'Ellas'

Mais do que apenas escutar, respeitar e dialogar, homens em posição de privilégio deveriam proporcionar espaço para que as mulheres consigam se expressar e ter seu trabalho reconhecido. As lutas femininas são diárias e muitas barreiras impedem que grandes profissionais recebam seu merecido destaque. Pensando nisso, o cantor e compositor tramandaiense Marcelo Astiazara convidou nove grandes artistas da música brasileira para participarem do seu primeiro disco. O trabalho, intitulado Ellas, chega nas plataformas digitais neste domingo, e traz em seu espírito uma homenagem a todas aquelas que já cruzaram o seu caminho.

Composto por dez faixas, o álbum mostra a diversidade artística das convidadas viajando pelas mais distintas sonoridades: rock, pop, balada, bossa nova e até mesmo ritmos que remetem ao axé. "Trabalhei com cantoras de várias regiões. Ao escolher e criar as composições, não quis me rotular e não quis me prender a nenhum estilo específico. Quero mostrar de tudo um pouco", explica ele, que já trabalha no meio há 20 anos.

Com exceção de duas músicas, todas as outras peças presentes no projeto foram escritas exclusivamente por Astiazara. "São canções que compus ao longo da minha vida. Umas mais antigas, e outras bem atuais. Algumas delas, inclusive, foram compostas especificamente para as cantoras que eu convidei para executar", diz. É o caso da baiana Vitória Lago, que, depois de perder um concurso no Rio de Janeiro, despertou no cantor a vontade de investir na sua carreira. "Achei muito injusto ela não ter ganho e fiquei pensando no quanto ela ainda poderia crescer como artista. Decidi então escrever uma música especialmente para ela interpretar."

A partir disso, ele começou a resgatar letras antigas que ainda não haviam sido gravadas, relacionando elas com outras grandes mulheres que, em algum momento, já haviam passado pela sua vida dentro do universo musical. "Ellas é o meu primeiro disco 'solo'. Digo 'solo' entre aspas porque tenho ao meu lado outras nove grandes cantoras. Foi um trabalho conjunto. Sempre apreciei muitas vozes femininas, então consequentemente sempre tive o desejo de ver essas mulheres conquistando seus devidos espaços."

A data de lançamento, apesar de coincidir com a semana do Dia Internacional da Mulher, tem outro motivo especial: o aniversário da mãe de Astiazara. Também ligada ao mundo da música, ela é, junto com a sua avó, uma das mulheres que mais o inspira. "Eu vejo a idealização de projetos como esse que estou fazendo como um serviço de utilidade pública. Precisamos mostrar o talento que elas têm. Eu apenas estou emprestando minhas composições para que elas tenham palco para brilhar", reitera. Gabriella Maurente, Lílian Tressoldi, Marieli Oliveira, Luisa Rossoni, Eli de Freitas, Duda Rocha, Renata Benévolo e Kézia Borges são as outras artistas que integram o trabalho.

"Penso dessa forma em todas as esferas, e na música não poderia ser diferente. A vida do artista já é difícil por si só, e sendo mulher essa barreira só aumenta, por conta do preconceito. Existe um estereótipo muito equivocado do que a sociedade acredita ser uma boa cantora e uma boa artista. A cobrança é muito maior e parece que nunca se é boa o suficiente", acentua o compositor.

Por conta da pandemia, o músico não conseguiu se reunir presencialmente com as suas convidadas para gravar o material. O resultado final, no entanto, o surpreendeu muito positivamente. "A técnica do estúdio caseiro não fica igual ao profissional, isso é fato. Mas acho que esse é justamente o outro lado da arte. É sobre saber se reinventar e tirar algo de bom e de diferente de uma situação. Todos estamos reaprendendo esse novo jeito de viver. Estamos em um período de experimentações. Sabemos que, desde o momento que a música foi escrita, existe uma expectativa em cima do que vai virar o produto final. E o resultado disso, por mais que seja diferente do que o imaginado no começo, ainda tem grande potencial para ser incrível."

Como prova das provocações e novidades enfrentadas ao longo do processo, Astiazara destaca a faixa Valsinha de amor, interpretada ao lado da vocalista do grupo Samba Delas, Eli de Freitas. "Enquanto estilo, foi um grande desafio para nós dois. Como artistas, devemos sempre abrir nossas mentes e o nosso campo de criatividade. A gente faz parte dessa evolução e necessitamos ficar atentos a tudo que está acontecendo. Precisamos pensar na música como um todo ao invés de colocá-la dentro de caixinhas."