Prefeitura de Porto Alegre aprova proposta para adoção do Sítio do Laçador

A Prefeitura de Porto Alegre aprovou na tarde desta segunda-feira (7) a oferta de um grupo da iniciativa privada para adoção do Sítio do Laçador. A proposta foi formada por três empresas, Imobi, Sinergy e Midialand, que agora ficarão responsáveis pela revitalização, manutenção e limpeza da área, projetando um investimento superior a R$ 100 mil no local.

A comissão julgadora da prefeitura que aprovou a proposta foi coordenada pela Secretaria de Parcerias, sendo também formada pela Secretaria de Cultura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, a Secretaria de Serviços Urbanos e o Gabinete do Prefeito. A Secretária Municipal de Parcerias, Ana Pellini, destaca que a proposta do grupo de empresas foi aprovada por unanimidade entre a comissão.

"Tivemos cinco secretarias envolvidas em todo processo, juntamente com o Gabinete do Prefeito. Queremos que o Sítio do Laçador seja totalmente revitalizado e volte a ser um belo cartão postal dos gaúchos. Estamos trabalhando na possibilidade de ter, no futuro, um mirante para o registro de fotos e selfies para marcar a cidade. Temos a previsão de ter no local também ativações culturais voltadas à tradição da música gauchesca, que poderão começar já durante as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, em 26 de março", observa a secretária.

A previsão da Secretaria de Parcerias é que o contrato entre o município e o grupo parceiro seja oficialmente assinado até o final desta semana. O período inicial de adoção do local é de dois anos, podendo ser renovado por mais dois ao final. De acordo com os termos da proposta, serão investidos aproximadamente R$ 108 mil em materiais, mão de obra e equipamentos, com um custo mensal de manutenção estimado em R$ 4,5 mil.