'Gravura, substantivo feminino' é nova exposição no Cine Grand Café

A mostra Gravura, substantivo feminino vai ocupar o espaço cultural do Cine Grand Café (Lima e Silva, 776) a partir desta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher. Na data, às 20h, será realizado um evento para convidados com a presença de ativistas da causa feminina, como as Promotoras Legais Populares (PLPs), trabalhadoras domésticas e Jovens Multiplicadoras de Cidadania (JMCs) — todas integrantes de projetos da ONG Themis, que completa 29 anos nesse dia.