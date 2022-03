Farol Santander promove trajeto pelos caminhos de Sioma Breitman

Acontece neste sábado a segunda caminhada fotográfica da mostra Sioma Breitman, o retratista de Porto Alegre, em cartaz no Farol Santander (7 de setembro, 1.028). A atividade, de 2h de duração, será conduzida pelo fotógrafo Leopoldo Plentz, iniciando na própria exposição e visitando locais no Centro Histórico nos quais Sioma exerceu seu ofício. As inscrições estão encerradas.

Antes, nesta quarta-feira (9), às 18h30min, acontece a palestra O papel dos arquivos fotográficos na construção da cidadania, com Sérgio Burgi, coordenador do Instituto Moreira Sales, o fotógrafo Ricardo Chaves e Fernando Bueno, curador da exposição. O encontro é na Arena 2 do Farol Santander, com entrada franca.