Black Alien traz turnê do álbum 'Abaixo de zero: hello hell' de volta ao Opinião

O rapper Black Alien irá retornar ao palco do Opinião nesta quinta-feira (10), às 23h, com mais um show do álbum Abaixo de Zero: Hello Hell. O registro, aclamado pelo público e pela crítica, venceu o Prêmio Multishow 2019 na categoria Disco do Ano.

Os ingressos estão esgotados. Entradas adquiridos para as datas anteriores, que aconteceriam no Auditório Araújo Vianna e no próprio Opinião e foram adiadas em decorrência da pandemia, seguem válidas para a apresentação desta quinta-feira.

O cantor, rapper e compositor, que ficou conhecido por fazer parte do grupo Planet Hemp na década de 1990, tem uma extensa carreira solo, cheia de colaborações. Suas parcerias passeiam pelos mais diversos estilos musicais: Os Paralamas do Sucesso, Forfun, Fernanda Abreu, Raimundos, Banda Black Rio, Pavilhão 9, Marcelinho da Lua, Dead Fish e Sabotage, entre outros.