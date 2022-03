Gramado vai ganhar bar inspirado em 'Alice no País das Maravilhas'

Inspirado na história original de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol, um novo empreendimento acaba de surgir em Gramado, na Serra Gaúcha e um dos maiores polos de turismo do País.

Alice e o Chapeleiro estreia em abril e irá ofertar ao público um misto de bar, com pockets show a cada dez minutos, além de restaurante, loja e ambiente temático em área construída superior a 800 metros quadrados, segundo nota sobre o espaço temático.

O empreendimento foi montado na rua rua Wilma Dinnebier, 111, no Centro de Gramado.

Já na entrada, o público será recepcionado pela Lagarta, que convidará a uma grande imersão ao mundo de Alice e seus personagens e cenários mais emblemáticos até a acomodação nos respectivos lugares. Além de uma reprodução da mesa do Chapeleiro, com itens que remetem ao chá como bolos, xícaras e poltronas estarão presentes, ainda haverá uma parede com uma pintura em 3D de uma floresta representada em forma de grafite.

Quem circular pelo espaço também irá se deparar com uma Alice com quase três metros de altura, além de espelhos côncavos e convexos e uma árvore real de seis metros com folhas pintadas a mão são apenas alguns dos elementos que serão encontrados no interior do espaço.

Tudo isso, sem que haja tempo para qualquer tipo de tédio: a cada hora, um elenco de cinco atores irá realizar dez minutos de pocket shows, com cenas do texto original. No bar, os Gêmeos serão os atendentes, que também serão responsáveis por intervenções no estilo flash mob. Já os garçons, serão representados pelas famosas Cartas.

Entre as opções, drinks clássicos e temáticos dos personagens: o drink do Chapeleiro será servido em um chapéu; o da Lagarta virá em um narguilé; e o da Rainha vem com uma coroa. As criações especiais serão desenvolvidas para algumas bebidas e os copos poderão ser adquiridas na loja local, dentro do espaço. Por outro lado, o cardápio foi desenvolvido pelo Chef Ricardo Dornelles e foi baseado em uma pesquisa dos pratos mais consumidos em Gramado. Todos terão um toque temático na apresentação.

Com dimensão total de 2 mil m², área construída de 805m², na região central da cidade, o empreendimento comportará até 250 lugares. Concebido inicialmente pelo empresário Vitor Faccioni, posteriormente o local ganhou mais dois sócios: Aline Bujes e Edgar Rüther.

No total, o novo local envolve 11 empresas, de diversos segmentos: Tomazelli Engenharia (Construtora), Eliete Produção (Artístico), The Lab Content (Agência de Criação), Rüthers Produções (Patrocínios), PAP (Marcas e Patentes), Stagepro (Luminotécnico), Drew Roza (Consultor Drinks), YEAH! Entretenimento (Cenografia), Ricardo Dornelles (Consultoria Gastronômica), Senac (Recursos Humanos e Treinamentos) e Ana Paula Favero (Consultoria Loja).

"Há três anos iniciei uma pesquisa extensa sobre a obra, projetos internacionais e concepções até chegar nesse formato de pocket show, de cenografia. Estamos propondo uma versão voltada para o entretenimento presencial. Na minha opinião, Alice é uma das mais encantadoras obras que existem", relata Faccioni.

O encantamento e o fascínio provocados por Faccioni foram alguns dos muitos sentimentos compartilhados com Bujes e Rüther. "Quando o Vitor me apresentou o projeto eu fiquei absolutamente encantada e não tive como ficar de fora", explica Aline Bujes. "Conheço o Vitor há muitos anos. Acabei me envolvendo, dando algumas ideias em função da minha experiência. Quando eu vi estava completamente imerso. Então Aline e Vitor me disseram que não aceitariam que eu não estivesse junto com eles na realização desse projeto incrível", conta Edgar Rüther.