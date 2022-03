Cinemateca Capitólio exibe O Garoto, filme dirigido por Charles Chaplin

Lançado há 101 anos, o primeiro longa-metragem dirigido por Charles Chaplin, O Garoto, será exibido pela Cinemateca Capitólio nos próximos dias 12 e 13 de março (sábado e domingo), às 15h. Antes da projeção, o público ainda poderá aproveitar as visitas guiadas oferecidas pelo espaço, com início às 14h. A exibição do clássico de Chaplin integra o projeto Sessão Vagalume, iniciativa do Programa de Alfabetização Audiovisual, projeto educativo da Cinemateca Capitólio.

Lançado em 1921, O Garoto alçou o artista britânico ao patamar de gênio da sétima arte. Marcado pelo humor, irreverência e sensibilidade, o título, até hoje, emociona crianças e adultos. A obra conta a história de uma mãe solteira, que deixa um hospital de caridade com seu filho recém-nascido. A mulher percebe que não pode dar ao filho todo o cuidado que ele precisa, e deixa a criança no banco de trás de um luxuoso carro, com um bilhete pedindo que quem o achar cuide e ame o seu bebê. Entretanto, o veículo é roubado por dois ladrões, que, quando descobrem o menino, o abandonam no fundo de uma ruela. Sem saber de nada, um homem (Charles Chaplin) faz o seu passeio matinal e encontra a criança. Inicialmente, quer se livrar dele, mas diversos fatores sempre o impedem e, gradualmente, ele passa a amá-lo, decidindo criar o menino (Jackie Coogan).

"O Garoto é uma das maiores realizações de Chaplin e segue encantado novas gerações de espectadores. Isso é algo muito raro e difícil de ser alcançado, especialmente se tratando de um filme mudo, em preto e branco, muito distante do universo altamente tecnológico do cinema contemporâneo, caracterizado por efeitos especiais cada vez mais sofisticados e ação frenética", comenta o curador do Programa de Alfabetização Audiovisual da Cinemateca Capitólio, Marcus Mello. "O humanismo de Chaplin, a concisão de seu cinema (o filme tem pouco mais de uma hora de duração), a sua habilidade em retratar relações humanas que são universais, a partir apenas do movimento e dos olhares de seus atores, são coisas que fazem com que o filme mantenha intacto o seu frescor e a sua capacidade de comunicação com diferentes públicos", afirma.

Na trama, Charlie - também conhecido como Carlitos, no Brasil - que interpreta o andarilho que encontra obebê abandonado, decide criá-lo e, com o passar do tempo, ele e o menino se envolvem nas mais diversas situações para sobreviver nas ruas de uma grande cidade. Essa obra universal teve como inspiração a própria infância de Chaplin, em Londres. Rejeitado pelo pai alcoólatra e após a mãe ser internada em um manicômio, teve que fugir da polícia para não ser levado a um orfanato.

"O cinema de Chaplin é admirado em todos os lugares do mundo, e toca muito particularmente as crianças. Além disso, O Garoto é o primeiro grande filme da história do cinema a dar protagonismo a uma criança, eternizando a imagem do menino de rua interpretado pelo ator mirim Jackie Coogan. Não há ninguém que fique indiferente ao encanto dessa obra-prima do cinema, que segue provocando risos e lágrimas em crianças e adultos ainda hoje", destaca Mello.

Custando R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia-entrada), os ingressos poderão ser pagos em dinheiro e pix, na bilheteria do cinema, que abre uma hora antes das sessões. A classificação etária do filme é livre, mas a entrada do público será permitida apenas após apresentação de comprovante vacinal contra a Covid-19 e uso de máscara.