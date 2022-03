Mostra documental sobre Plato Divorak abre temporada de exposições de 2022 do Museu do Trabalho

O Museu do Trabalho abre sua agenda de exposições da temporada 2022 no próximo dia 19 de março (sábado), às 18h, com uma mostra documental sobre o artista Plato Divorak, uma das figuras mais lendárias da cena cultural da cidade.

Intitulada Zênite Rock - A Psicodelay de Plato Divorak, a mostra reúne originais de desenhos, colagens, pinturas, convites, HQs, artes de discos, cartazes e zines assinados pelo artista, e tem curadoria de Joana Alencastro, que assina também a produção, ao lado de Juliana Costa.

De caráter documental e artístico, a exposição remete a um universo psicodélico, que reflete a produção musical de Divorak e conta ainda com vídeos, cartas íntimas e bilhetes enviados pelo artista aos seus colaboradores e afetos. O público irá conferir também a caligrafia única de Divorak, em um compilado de documentos que inclui desenhos desde a infância até os dias atuais, que mostram a linha do tempo e a importância de suas criações como artista visual.

Figura fundamental do rock porto-alegrense, com uma trajetória iniciada na primeira metade da década de 1980, atualmente Plato Divorak trilha sua carreira artística com as bandas Lovecraft, Père Lachaise, Frank & Plato. Suas incursões solo acompanham bandas afiadíssimas, como Os Analógicos e Os Exciters, e sua contribuição para a produção cultural da cidade, com a Krakatoa Records e o Montehey Popstock Festival, seguem sendo marcos da história underground de Porto Alegre.

Na data de abertura da exposição sobre sua trajetória, haverá uma intervenção musical do artista e convidados no espaço destinado à mostra no Museu do Trabalho. O local já é tradicional em Porto Alegre, por apresentar nomes das artes visuais da cidade, além de novidades, tendências e muito da produção contemporânea da Capital. Após o evento de abertura, a mostra Zênite Rock - A Psicodelay de Plato Divorak seguirá disponível para a visitação até o dia 1º de maio. O público pode conferir de terça a sábado, das 13h30min às 18h30min e aos domingos e feriados, das 14h às 18h30min.