Livro narra a trajetória de Luiz Paulo Vasconcellos

trajetória Somando oito décadas de vida e mais de cinco dedicadas ao teatro, o professor, pesquisador, diretor e ator Luiz Paulo Vasconcellos conta agora com suatransformada em livro.

Impresso e formatado no estilo coffee table book (livro de mesa de centro), Luiz Paulo Vasconcellos - Maestro Soberano será lançado no próximo dia 22 de março (terça-feira), a partir das 17h, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro.

A publicação que narra a trajetória de um dos mais reconhecidos integrantes do universo das artes cênicas no Estado foi organizada pelo diretor de teatro Luciano Alabarse, de forma independente, e contou com a produção de Leticia Vieira (da Primeira Fila Produções) e edição e design de Flávio Wild.

Carioca, radicado no Rio Grande do Sul, e famoso pela produção do livro Dicionário de Teatro, publicado pela primeira vez em 1987 pela LPM Editores, Vasconcellos se destaca no meio teatral como diretor de espetáculos universitários, com relevante experiência nas áreas de cenografia, figurino, iluminação e dramaturgia.

Ao lado da atriz Sandra Dani, sua parceira na vida e na arte, no próximo dia 22 - durante o lançamento do livro inspirado em sua carreira - ele participará de um bate-papo com Alabarse, mediado pelo curador e diretor Fernando Zugno, seguido de sessão de autógrafos.

O trio deve lembrar de histórias ocorridas ao longo dos anos, quando muitos espetáculos em que Vasconcellos atuou foram dirigidos por Alabarse. O caminho inverso também ocorreu, quando o primeiro dirigiu montagens cuja dramaturgia foi assinada pelo segundo. Em um de seus trabalhos, Oh, que belos dias, de Samuel Beckett, Vasconcellos contracenou com Sandra Dani e assinou o espetáculo, pelo qual recebeu premiações.