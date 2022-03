Presidente do TSE Edson Fachin é entrevistado do Roda-Viva na TV Cultura

Nesta segunda-feira (7), o Roda Viva recebe o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e novo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin. Apresentado por Vera Magalhães, o programa vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.

Em seu discurso de posse no TSE, o ministro fez a defesa da democracia e da Justiça Eleitoral e lembrou que o Brasil vive há mais de 30 anos no Estado de Direito democrático. Qualquer retrocesso nessa questão é inegociável, afirmou Fachin, referindo-se às frequentes ameaças de setores radicais, alguns ligados ao governo federal, que colocam em dúvida o processo eleitoral e a votação eletrônica.

O ministro também alertou para o risco criado pelas fake news, o uso de robôs, contas falsas, disparos em massa e todas as formas de uso inadequado dos meios digitais. Para enfrentar todas essas ameaças, ele promete ser implacável e adverte: “Justiça Eleitoral exige respeito e não se renderá”. Fachin também destacou que, entre as diretrizes da nova gestão, incluem-se a busca do diálogo e da construção de um ambiente de serenidade para a realização das eleições.

A bancada de entrevistadores será formada por Mariana Muniz, repórter do jornal o Globo em Brasília; Weslley Galzo, repórter do jornal O Estado de S. Paulo em Brasília; Felipe Recondo, diretor de Conteúdo do Jota; Natália Leal, CEO da agência Lupa; e Camila Mattoso, diretora da sucursal da Folha de S. Paulo em Brasília. Há ainda a participação do cartunista Paulo Caruso.