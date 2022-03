Concerto com Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda e Arismar do Espírito Santo na TV Cultura

Neste domingo (6), a TV Cultura exibe uma nova apresentação da série Encontros Históricos, em que a Brasil Jazz Sinfônica se une a grandes nomes da música popular brasileira. Desta vez, a orquestra recebe Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda e Arismar do Espírito Santo, com regência de João Mauricio Galindo. Apresentado por Chris Maksud, o concerto inédito é exibido a partir das 20h, na TV Cultura.

A apresentação na Sala São Paulo também conta com Fábio Pascoal na percussão e André Marques no piano. E, no repertório, canções como A Gueixa, Cupim do Sol, Onírica, Choro Fado, Maxixe Samba Groove, Suíte Som da Imagem, Bebê, O Som do Sol e Brasil Universo.

Nos próximos domingos, a TV Cultura exibirá outras apresentações inéditas da Brasil Jazz Sinfônica com Margareth Menezes e Carlinhos Brown; e Gilberto Gil e Aldo Brizzi.