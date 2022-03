Sérgio Reis canta sucessos da música sertaneja na TV Brasil

O cantor e compositor Sérgio Reis é convidado para a edição inédita do programa Canto e Sabor do Brasil, apresentado por Paulinho del Ribeiro, neste domingo (6), às 11h, na TV Brasil. Entre uma prosa e outra sobre sua trajetória artística, Sérgio Reis demonstra vitalidade para cantar composições do gênero que fazem sucesso há gerações. Tocando em frente, Pinga ni mim, Boiadeiro errante e Escolta de vagalumes são algumas das obras escolhidas pelo músico para apresentar no programa da emissora pública.

Com sua presença marcante, o experiente cantor e compositor paulista resgata boas histórias que vivenciou em mais de seis décadas na estrada. Ele recorda parcerias inesquecíveis com personalidades da música como Renato Teixeira e Almir Sater. Sérgio Reis lançou dezenas de álbuns na discografia e foi reconhecido no país e no exterior com prêmios como o Grammy Latino.

O astro também tem história na dramaturgia. O músico participou de diversas produções como novelas e filmes. Nas telinhas, alguns dos papéis mais lembrados são como o personagem Tibério, na primeira versão de Pantanal (1990), na Manchete; e Zé Bento, o Saracura, na trama de O Rei do Gado (1996), na Globo. Em ambas contracenou com o amigo Almir Sater e chegou a lançar trilha sonora de sucessos.

Além da conversa informal com Paulinho Del Ribeiro, o artista degusta um saboroso almoço na cozinha da fazenda. O prato do dia é uma apetitosa costela de boi com macaxeira e couve. A iguaria foi preparada pelo próprio apresentador, que fez a receita no velho fogão a lenha.